ميسي يكشف قراره من الاعتزال الدولي #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

قاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني إلى التتويج بمونديال قطر 2022، بعد تسجيله سبعة أهداف، إضافة إلى ثلاثة تمريرات حاسمة، وأظهر أفضل وجه له في المنتخب الأرجنتيني، ليتمكن القائد الأرجنتيني من الفوز باللقب الوحيد الذي افتقده في مسيرته.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية عقب تتويج الأرجنتين باللقب: "انه انجاز رائع، لقد أردته كثيرًا، حلمت به في كل ليلة، وكان لدي شعور بأنني سأتمكن من الوصول إلى هذا الحلم يومًا ما، لم أرد أن تنتهي مسيرتي دون التتويج بلقب كأس العالم".

وأضاف أسطورة السحر الأرجنتيني: "لقد عانينا كثيرًا لكننا حصلنا على اللقب في النهاية، لا أطيق الانتظار، أريد مشاركة الجماهير في الأرجنتين بهذا الاحتفال الرائع، ستكون الحشود مجنونة هناك عندما نريهم هذا الكأس الذي فزنا به بعد عناء".

واستكمل: "لن أعتزل اللعب الدولي، أريد أن أواصل اللعب بقميص الأرجنتين وأنا بطل للعالم".

وأكمل ميسي: "الآن نفكر فقط بالاحتفال، لقد حققنا البطولة الأهم في مسيرتنا كلاعبين، والآن لدينا الفرصة للاحتفال بما حققناه".