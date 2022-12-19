“#الكهرباء” : 7 حالات يُمنع فصل التيار حال التعثر في سداد #فاتورة_الاستهلاك #عاجل   

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء، عن 7 حالات وأوقات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب التعثر في سداد فاتورة الاستهلاك.

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، أن الحالات تتمثل في: