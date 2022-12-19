“#الكهرباء” : 7 حالات يُمنع فصل التيار حال التعثر في سداد #فاتورة_الاستهلاك #عاجل   

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء، عن 7 حالات وأوقات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب التعثر في سداد فاتورة الاستهلاك.
وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، أن الحالات تتمثل في:
- فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني
- بعد الساعة الـ12 ظهراً
- خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.
- في شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني
- إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها
- إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقاً للقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة
- إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.