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الأخبار المحلية

“#الكهرباء” : 7 حالات يُمنع فصل التيار حال التعثر في سداد #فاتورة_الاستهلاك #عاجل   

19 ديسمبر 2022 · < 1 minute
عداد كهرباء

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء، عن 7 حالات وأوقات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية عن المشتركين بسبب التعثر في سداد فاتورة الاستهلاك.

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، أن الحالات تتمثل في:

  • فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني
  • بعد الساعة الـ12 ظهراً
  • خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.
  • في شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني
  • إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها
  • إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء وفقاً للقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتياجات الماسة
  • إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.

 