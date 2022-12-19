” #الطيران_المدني” : #الخطوط_السعودية تصدرت تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

أصدرَت الهيئةُ العامة للطيران المدني اليوم الإثنين، مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر نوفمبر 2022.

وكشفت الهيئة عن أن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 879 شكوى، مقارنةً بنحو 317 شكوى في شهر نوفمبر 2021.

ورصدَ المؤشر أن الخطوط الجويةَ السعوديةَ جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 17 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر نوفمبر وصلت إلى 95%، بينما حل طيران أديل ثانياً بواقع 36 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 72%، وجاء ثالثًا طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى 77 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 80%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر نوفمبر عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً، ثم تأخير الرحلات، ثم إلغاء الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر نوفمبر الماضي، أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر نوفمبر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع 5 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وذكرت أن مطار أبها الدولي حصل على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع ثلاث شكاوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وبيّنت أنه في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.