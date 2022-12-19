إنشاء مجلس أعمال سعودي أذربيجاني و6 اتفاقيات ومذكرة تفاهم مشتركة

عُقد الاجتماع السابع للجنة الأذربيجانية السعودية المشتركة، اليوم، في العاصمة الأذربيجانية باكو، برئاسة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار، وسمير شريفوف، وزير المالية الأذربيجاني، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وشدد وزير الاستثمار في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز وتوحيد الجهود المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بين المملكة وأذربيجان، والاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تقديم الدعم والمميزات للمستثمرين لتنمية الاستثمارات بين البلدين, مشيراً إلى الدور الهام للجنة بوصفها إحدى الممكنات الرئيسة لتحديد أوجه التعاون وتعظيم الإمكانات في العديد من المجالات بين البلدين.

وشهد اجتماع اللجنة نقاشاً مفتوحاً حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفي الختام وُقع على محضر الاجتماع السابع للجنة الذي اشتمل على ما اتفق عليه من بنود وبرامج عمل مشتركة.

كما عقد منتدى الاستثمار الأذربيجاني – السعودي، الذي قدم خلاله العديد من العروض الهادفة إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية للبلدين والفرص الاستثمارية المتاحة بهما، إضافةً إلى ما اشتمل عليه المنتدى من جلسات نقاش واجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة من الجانبين.

وشهد الاجتماع والمنتدى توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأذربيجاني المشترك، ومذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، إضافةً إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات السياحة والموارد البشرية والتشييد والبناء والبنية التحتية.