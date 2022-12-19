ضبط عدد من المتسولين بمنطقة #المدينة_المنورة

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة المدينة المنورة، عن ضبط متسوّلين بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية.

وتمكنت من ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، كما تم ضبط مقيم من الجنسية المصرية يقوم بالتسول من المارة، كما تم ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول بشكل مباشر.

ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.