بحضور شخصيات رياضية وممثلي أجهزة الإعلام.. “أرماح الرياضية” تفتتح أول أندية بي_فتB_FIT الرجالي بالرياض

أعلنت "أرماح الرياضية "، افتتاح أول أندية بي - فت الرجالي في الرياض، وذلك بحي الياسمين، وتبلغ مساحته الإجمالية 3800 متر مربع يشمل جميع المرافق الحديثة في عالم الرياضة واللياقة البدنية.

وأوضح الرئيس التنفيذي فهد الحقباني أن النادي يعتبر نادي ذكي بحيث تم توظيف التكنولوجيا في المبني والمعدات لتحسين جودة تجربة المشتركين، ويحتوي على تجهيزات رياضية عالية المواصفات من أفضل مصنّعين الأجهزة الرياضية على مستوى العالم والرائدة في مجال المنتجات والخدمات والتقنيات الرقمية الخاصة باللياقة البدنية. وأفاد بأن عدد الأندية الحالية من العلامة التجارية بي-فت هو 6 أندية في الرياض و3 في جدة، وسيتم التوسع لـ 30 ناديًا في المدن الرئيسية قريباً ويشمل ذلك العلامة التجارية للأندية الفخمة أوبتمو OPTIMO"".

وأوضح بكل ثقة أن الأندية القادمة من أرماح هي الجيل الجديد من الأندية والتي ستضع السعودية على خارطة ومستوى الأندية العالمية.