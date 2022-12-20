تأكد من مركبتك.. استدعاء 11 ألف سيارة بسبب خلل فني #عاجل

أعلن مركز استدعاء المنتجات المعيبة التابع لوزارة التجارة استدعاء أكثر من 10 آلاف سيارة من أحد الطرازات الشهيرة بسبب خلل فني.

وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنها تعلن عن استدعاء 10844 مركبة من طراز «شيفروليه- Capativa- سنة الموديل 2021-2023».

وبينت أن سبب الاستدعاء هو احتمالية تصاعد دخان أو نشوب حريق في حجرة المحرك عند تعرض المركبة لظروف حرارة عالية، أثناء أو بعد قيادة المركبة.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر هذا الرابط: https://recalls.sa/، ثم التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة، في حال كانت سيارتك ضمن السيارات المستدعاة وتم التأكد من ذلك عبر الرابط سالف الذكر.