باكستان.. قوات الأمن تستعيد مركزا لـ #مكافحة_الإرهاب وتحرر الرهائن المحتجرين

نجحت قوات الأمن الباكستاني في استعادة السيطرة على مركز للشرطة في مدينة "بانو" شمال غرب باكستان، بعد يوم من استيلاء عناصر إرهابية عليه واتخاذ من فيه رهائن.

وأوضح مسؤلون أمنيون وفقاً لوسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن قوات الأمن قتلت الإرهابيين الذين استولوا على مركز الشرطة المخصص لعمليات مكافحة الإرهاب خلال عملية تحرير الرهائن.

وأضافوا أن قوات الأمن تقوم حالياً بتمشيط المنطقة للبحث عن أي عناصر إرهابية على صلة بالإرهابيين الذين تم القضاء عليهم.

وكان مسؤول حكومي قد أوضح أن الجانب الحكومي بدأ مفاوضات مع قيادة "حركة طالبان باكستان" المتواجدة في أفغانستان لإقناعها على توجيه عناصرها التي استولت على مركز الشرطة في مدينة "بانو" بتحرير الرهائن.