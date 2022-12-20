«الحيطة والحذر».. «إدارة الأزمات والكوارث» يوجه تحذيراً عاجلاً لسكان #مكة #عاجل

وجه مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة مكة تحذيراً عاجلاً لسكان المنطقة، دعا فيه الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر.

وشدد المركز على ضرورة تجنب مجاري السيول ومواقع تجمعات المياه، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لحالة مطرية تشمل: العاصمة المقدسة وجدة، من مساء يوم غدٍ الأربعاء حتى الجمعة المقبل.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة تتسبب في رياح نشطة مثيرة للأتربة وانعدام للرؤية الأفقية وجريان للسيول وتساقط للبرد، من صباح يوم الخميس إلى مساء يوم الجمعة، على منطقة مكة المكرمة: «العاصمة المقدسة- جدة- رابغ- الطائف- الجموم- الكامل- خليص- بحره»، وتمتد لتشمل بعض مناطق ومحافظات المملكة: «الباحة- المدينة المنورة- حائل- الحدود الشمالية- القصيم- الشرقية- الرياض- عسير».

ونوه المركز إلى أن الحالة المطرية تبدأ من مساء يوم الأربعاء، عبر سقوط أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة، تشمل سواحلها: «جدة- رابغ- الليث- القنفذة».

وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات لتفعيل خطط الطوارئ وإمكانية استمرار الدراسة أو العمل عن بعد، أو تطبيق نظام الدوام المرن، للمحافظة على استمرارية أعمالها وفق متطلبات الجهة، وذلك في منطقة مكة المكرمة: «العاصمة المقدسة- محافظة جدة».