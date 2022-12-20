النيابة_العامة: الدخول إلى هذه المنطقة في المطارات يعرضك للسجن 3 سنوات

حذرت النيابة العامة من أن الدخول إلى منطقة ما في المطارات، قد يعرضك للسجن لمدة 3 سنوات، إلى جانب غرامة قيمتها 300 ألف ريال.

وذكرت النيابة العامة على «تويتر»، اليوم، أن المنطقة الأرضية لتحرك الطائرات في المطارات محظور الدخول إليها دون تصريح، وأي إخلال بهذا الجانب يوجب المساءلة الجزائية وفقاً للأنظمة المقررة لذلك.

وأضافت أن كل من دحل دون تصريح إلى منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات، أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها بما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، إلى جانب غرامة تصل إلى 300 ألف ريال.