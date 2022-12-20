انفجار يعطل جزءا من إمدادات #الغاز_الروسي لـ #أوروبا.. ومقتل 3

وقع انفجار في خط أنابيب غاز في وسط روسيا، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وتعطل تدفق بعض من الكمية المحدودة من الغاز الروسي التي لا تزال تصل إلى أوروبا.

و قال مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء: توقف تدفق الغاز عبر جزء من خط أنابيب يورنجوي-بوماري-أوزهورود، الذي ينقل الغاز من القطب الشمالي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بحلول الساعة 1:50 مساء (1050 بتوقيت جرينتش).

وأكد حاكم جمهورية تشوفاشيا أوليج نيكولاييف للتلفزيون الحكومي أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص في أثناء إجرائهم عملية صيانة بينما أصيب شخص آخر يعمل سائقا "بحالة صدمة".

وأضاف أنه لم يتضح بعد موعد استئناف إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب إذ تعمل السلطات المعنية حاليا على إصلاحه.

وقالت وزارة الطوارئ الإقليمية في تشوفاشيا: إن انفجارا وقع في خط الأنابيب خلال أعمال صيانة مخطط لها بالقرب من قرية كالينينو على بعد نحو 150 كيلومترا غربي مدينة فولجا في كازان. وأفادت الوزارة بإخماد الحريق الناجم عن الحادث.

ويعد خط أنابيب يورنجوي-بوماري-أوزهورود، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي، الطريق الرئيسي لوصول الغاز الروسي إلى أوروبا مرورا بأوكرانيا.