سياسي عربي يعرض شراء #بشت_ميسي مقابل مليون دولار

عرض سياسي في إحدى الدول العربية شراء «البشت» الذي ارتداه أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي أثناء التتويج بلقب كأس العالم 2022، مقابل مليون دولار.

وقدم المحامي العماني أحمد البرواني، عضو مجلس الشورى السابق في سلطنة عمان، عرض للنجم الأرجنتيني، يتضمن شراء «البشت» الذي رفع به كأس العالم مقابل مليون دولار.

وكتب السياسي العماني على حسابه الرسمي في «تويتر»: «صديقي ميسي.. من سلطنة عمان أبارك لكم فوزكم بكأس العالم قطر 2022.. أبهرني أبهرني الأمير تميم بن حمد وهو يُلبسك البشت العربي رمز الشهامة والحكمة».

وأضاف: «ميسي.. أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك البشت»، ثم أضاف نفس الجملة باللغة الإنجليزية.