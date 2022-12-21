روسيا: تحقيق #الاتحاد_الأوروبي في انفجارات نورد ستريم “غير ملائم”

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء: إنه من الواضح عدم إجراء أي دولة أوروبية لتحقيق ملائم في سلسلة الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب غاز "نورد ستريم".

وأضاف: "بعد الانفجارات التي وقعت في نورد ستريم، والتي يبدو أنه لا توجد دولة في الاتحاد الأوروبي ستحقق فيها بموضوعية، أوقفت روسيا نقل الغاز عبر الطرق الشمالية".

كانت روسيا قد ألقت بمسؤولية الانفجارات على بريطانيا، وهي اتهامات رفضتها لندن، وقال محققون في السويد والدنمارك: إن الانفجارات جاءت نتيجة أعمال تخريب متعمدة لكنهم لم يحددوا أي متهمين محتملين.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسيين ومسؤولين في المخابرات قولهم اليوم الأربعاء إنه لم يظهر أي دليل قاطع يشير إلى أن روسيا نفسها كانت وراء الهجمات كما قيل من بعض الحكومات الغربية والمحللين بعد الانفجارات مباشرة.

وأضافت أن بعض المصادر تعتقد الآن أنه قد يكون من المستحيل تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.