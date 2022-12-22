وصول أولى دفعات #العاملات_المنزليات من #تايلند لـ #المملكة

وصلت الرياض، صباح اليوم الخميس، أولى دفعات العاملات المنزليات من تايلند للمملكة، وذلك بعد أن تم توقيع اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية ووزارة العمل التايلندية.

تنويع مصادر الاستقدام وكسر لاحتكار

ويشكل فتح باب استقدام العمالة المنزلية من تايلند تنويعا لمصادر الاستقدام وكسر لاحتكار بعض الدول لسوق الاستقدام السعودي منذ سنوات عدة وهو الذي دفعها لفرض اشتراطات معقدة على صاحب العمل السعودي للموافقة على عقود عمالته المنزلية.

جودة وتكاليف معقولة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة اعتناء للموارد البشرية، منذر النهاري، استمرار تدفق العاملات التايلنديات للسوق السعودي بعد أن تم تأهيلهن بالمهارات التي تحتاجها العائلة السعودية.

وأضاف النهاري أن شركة اعتناء حرصت على توفير العمالة المنزلية من بلدان عديدة لتنويع مصادر الاستقدام بشكل يوفر خدمات العمالة المنزلية بجودة وتكاليف معقولة بالنسبة للمستفيد.

وبين "النهاري" أن وزارة الموارد البشرية مكنت قطاع استقدام العمالة المنزلية بالمملكة عبر توقيعها اتفاقيات استقدام العمالة المنزلية مع عدد كبير من الدول المرسلة للعمالة مما شكل سوق مفتوح تتنافس فيه الدول في إرسال عمالتها للمملكة وأتاح لقطاع الاستقدام السعودي الحصول على أفضل جودة وسعر.