«يرتكبها كثيرون».. مختص يحذر من أخطاء شائعة في التعامل مع الأدوية (فيديو)

حذر مدير المركز الإعلامي في جمعية «دوائي»، الدكتور سفر الشهراني، من عدة أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند التعامل مع الأدوية في المنازل.

وأوضح «الشهراني» في حديث مع برنامج «اليوم» على قناة «الإخبارية»، أن من بين هذه الأخطاء تناول أدوية كثيرة مختلفة في وقت واحد، خاصة للمصابين بأمراض مزمنة، أو أخذ دواء بناءً على وصفة مريض آخر أو أفراد عاديين غير مختصين.

كما حذر مدير المركز الإعلامي في جمعية «دوائي» من الاحتفاظ في الأدوية في غير عبواتها الإصلية، ونزع الغلاف، وإلقاء النشرة الداخلية وعدم قراءتها، إلى جانب إهمال التأكد من تاريخ الصلاحية، وعدم معرفة طريقة التخزين المثلى.