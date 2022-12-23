بعدما أثار ضجة في #مصر.. أول تعليق من القارئ “السلكاوي” صاحب مقطع الرقص أثناء تلاوة القرآن

خرج القارئ المصري الشهير الشيخ محمد حامد السلكاوي، عن صمته، ليوضح سبب قيامه بالرقص أثناء تلاوة القرآن الكريم في مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة في مصر.

واعتذر الشيخ "السلكاوي"، عن فعلته ، حيث قال في تدوينه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللاإرادية التي انتابتني حين تلاوة كتابه الكريم".

وأضاف "ولا أبغى من هذا الاعتذار تخفيف العقوبة الموقعة علي من لجنة اختبار القراء والمبتهلين الموحدة ونقابة القراء وإنما أبغى رضا الله والغفران عن حركتي اللاإرادية".

وكانت عاصفة غضب قد ضجت بها مواقع التواصل في مصر بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيخ السلكاوي، ظهر خلاله وهو يرقص ويقدم حركات معيبة بيديه وجسده خلال تلاوة آيات من سورة الشورى بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم.

فيما طالب المغردون بمنع المقرئ من التلاوة مرة أخرى، أو اتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه.