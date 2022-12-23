43 إيرانياً بينهم لاعب كرة قدم شهير قد يواجهون الإعدام #عاجل

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن"، أن 43 شخصاً بينهم لاعب كرة القدم الشهير أمير ناصر آزاداني احتمال عقوبة الإعدام قريباً في إيران.

وذكر التقرير أنه توصل إلى تلك المعلومات بعد أن قام بتدقيق وثائق ومقاطع فيديو وشهادات شهود وبيانات من داخل البلاد بالتعاون مع المجموعة الحقوقية الإيرانية (1500 تسفير).

وقالت الشبكة إن شهادات الشهود ووثائق رسمية اطلع عليها، وفرت أدلة تشير إلى أن إيران تعجل المحاكمات ضد المحتجين، وإن الأحكام في بعض التهم التي قد تؤدي إلى الإعدام يتم إصدارها غالبا في جلسة واحدة.

في السياق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن النظام الإيراني اعتقل 39 صحفيا على الأقل بين 16 سبتمبر و 30 نوفمبر.