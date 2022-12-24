جنيهات ودولارات.. حبس مصري استعرض «أكوام فلوس» على #تيك_توك (فيديو)

قررت جهات التحقيق في مصر حبس عامل استعرض مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية على تطبيق الفيديوهات «تيك توك»، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واشتهر عامل مصري بنشر مجموعة من مقاطع الفيديو على «تيك توك» مصحوبة بأغانِ شعبية، حملت عنوان: «أكوام فلوس»، ويستعرض خلالها كراتين من الجنيهات والدولارات وعملات آخرى، لكن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من تحديده وإلقاء القبض عليه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه نشر هذه الفيديوهات في إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية عبر زيادة نسب المشاهدة لحسابه الشخصي في «تيك توك».

كما أقر بنشر عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية، ويظهر فيها عرض كميات من العملات المحلية والأجنبية، ثم إعادة بثها مرة أخرى على حسابه، عقب إجرائه «مونتاج» عليها لإظهارها وكأنها خاصة به.

وقررت النيابة المصرية حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

https://www.facebook.com/fathi.aboslman/videos/1253583008905166