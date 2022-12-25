عُمان.. الناخبون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية

بدأ الناخبون العُمانيون اليوم الأحد، التصويت واختيار أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق «انتخب»؛ حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن الناخبين العُمانيين البالغ عددهم 731 ألفًا و767 ناخبًا وناخبة، سيدلون بأصواتهم عبر تطبيق «انتخب»؛ لاختيار أعضاء المجالس البلدية، حيث بلغ عدد المترشحين 696 مترشحًا منهم 27 امرأة لاختيار 126 مُمثلًا لهم.

وتُجرى انتخابات المجالس البلدية لأول مرة عبر تطبيق «أنتخب»؛ الذي أطلقته وزارة الداخلية، ويعد نقلة نوعية يواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية.