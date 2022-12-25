موسكو: لن نورد #النفط بأسعار الغرب.. ونبحث عن أسواق جديدة

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن بلاده لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب، على أن يتم البحث عن أسواق جديدة حتى مع ارتفاع التكاليف.

وقال «سيلوانوف» في مقابلة تلفزيونية: «إن روسيا ستبحث عن مستهلكين جدد للنفط، وسط تزايد الطلب حسب توقعات الوكالات».

وأضاف: «سيتم البحث عن أسواق جديدة وعن لوجستيات جديدة، لكنها ستكون أعلى تكلفة».

ونبه إلى أن «الموقف المبدئي هو عدم توفير مصدر الطاقة الرئيسي لدينا ببعض الأسعار التي تحددها الدول الغربية»، متابعاً بقوله: «لن نسمح بذلك».

واعتبر «سيلوانوف» أن العقوبات المفروضة على روسيا مكلفة للغاية بالنسبة لأوروبا، ولا تستفيد منها إلا الولايات المتحدة.

وشدد على أن الوزارة لن تزود «الصندوق الوطني للثروة»، حال كانت قيمة النفط أقل من 70 دولارًا للبرميل، وبسعر منخفض للغاية.