تجنب «الإسبريسو والكابتشينو».. دراسة تحذر: #القهوة تصيبك بأمراض القلب في هذه الحالة

كشفت دراسة جديدة عن أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يكون ضارًا بصحة القلب.

وذكر باحثون من المركز الأسترالي للصحة الدقيقة في جامعة جنوب أستراليا، أن الإفراط في استهلاك القهوة على المدى الطويل يمكن أن يزيد من عدد الدهون في الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير

واستخدمت الدراسة بيانات أكثر من 362 ألف مشاركًا، تتراوح أعمارهم بين 37-73 عامًا، لإجراء تحليلات شاملة، وفق موقع «إنديا تايمز».

وقالت الباحثة إلينا هيبونين: «في هذه الدراسة، نظرنا في الارتباطات الوراثية والمظاهر بين شرب القهوة وملامح شحوم البلازما والكوليسترول والدهون في الدم، ووجدنا دليلًا سببياً على أن استهلاك القهوة المعتاد يساهم في صورة دهنية ضارة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إضافة إلى ذلك، كلما زاد تناولها بصورة مفرطة، ارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

وأضافت: «المستويات العالية من الدهون في الدم هي عامل خطر معروف لأمراض القلب، وحبوب البن تحتوي على مركب قوي جدًا يسمي (كافستول) يرفع نسبة الكوليسترول الضار في الدم».

ويتواجد «الكافستول» بشكل أساسي في القهوة الفرنسية والتركية واليونانية، إلى جانب «الإسبريسو» و«اللاتيه» و«الكابتشينو».

لذا من الضروري للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أو الذين يشعرون بالقلق من الإصابة بأمراض القلب، تجنب الإفراط في القهوة، واختيار نوعها بعناية، وفق الدراسة.