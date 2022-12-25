رئيس مجلس #الشورى يصل إلى #تركيا في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة، في مُستهل الزيارة الرسمية التي يجريها تلبيةً للدعوة الرسمية التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، الدكتور مصطفى شنطوب.

وكان في استقبال «آل الشيخ» لدى وصوله مطار أنقرة الدولي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية السعودية في مجلس الأمة التركي، النائب الدكتور خليل أوزجان، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا، محمد بن يوسف الحربي، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس الأمة التركي.

وأشاد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وشعبيهما الشقيقين، مُشيراً إلى أهمية تفعيل اللقاءات والتواصل المستمر بين المجلسين بما يدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستويات أرحب، والمساهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم وفد مجلس الشورى الذي يزور تركيا، إلى جانب الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عددًا من أعضاء المجلس وهم: عبد المحسن بن محمد المنيف، والدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي، والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري.