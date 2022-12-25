مأساة ضحية خطأ طبي: “دخلت المستشفى لشفط دهون.. فخرجت بجلد أسود”

روت ابتسام إحدى ضحايا الخطأ الطبي تفاصيل المعاناة التي عاشتها بسبب أخطاء أحد الأطباء، مشيرة إلى أنها دخلت المستشفى من أجل إجراء عملية شفط دهون؛ فخرجت بمضاعفات صحية خطيرة.

وقال ابتسام خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة "روتانا خليجية": “الطبيب الذي أجرى العملية كان ينكر الخطأ حتى صار جلدي أسود مثل الخشب”.

وأضافت: “كنت لا أنام ليالي من الألم والروائح الكريهة التي تخرج من الجسد، لكن الطبيب كان يردد أنها طبيعية وكدمات لكن بعد فترة اكتشفنا أنها حروق”.

وأكدت أنها عاشت معاناة خاصة بسبب رفضها مساومات المستشفى من أجل التنازل مقابل 100 ألف ريال.