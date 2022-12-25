مسئول يحذر من إدمان “الشبو”.. ويكشف عن الفئة الأكثر تناولاً له في #المملكة #عاجل

حذر الدكتور فيصل البيشي، رئيس لجنة العلاج والتأهيل باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، من خطر انتشار “الشبو” في المملكة.

وقال البيشي خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: "لاحظنا انتشار إدمان تعاطي مادة "الشبو"، ويتم تداولها بشكل أكبر بين الذكور من عمر 18 إلى 25 سنة".

وطالب رئيس لجنة العلاج والتأهيل المواطنين بالتواصل مع اللجنة من أجل تلقى العلاج، مضيفا: "نكفل السرية التامة والخصوصية لكل مدمن لمادة "الشبو" يريد العلاج".

وفي السياق قال الدكتور سامي الحمود، إن إدمان "الشبو" يمكن أن يحدث من التناول لمرة واحدة ويظل تأثيره لسنوات حتى بعد الإقلاع، مشيرا إلى أن الأسرة وصديق السوء من أهم أسباب وقوع الشباب في فخ الإدمان.