جهاز #كمبيوتر يثير الذعر في مطار #جون_كنيدي بولاية #نيويورك.. ما الأمر؟  

تسبب حريق في بطارية كمبيوتر أحد ركاب طائرة أمريكية، بتدخل رجال الطوارئ في مطار جون كنيدي الدولي بنيويورك، بعدما أصيب 7 أشخاص بجروح طفيفة، حيث كانت الرحلة في طريقها إلى البوابة عندما اشتعلت النيران في بطارية الكمبيوتر المحمول.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية فقد نجح طاقم الطائرة في إخماد الحريق الناجم عن الكمبيوتر، وتم إجلاء 67 شخصا عشية عيد الميلاد بعد أن اشتعلت النيران في شاحن كمبيوتر أحد الركاب، باستخدام نظام الانزلاق في حالات الطوارئ.

وأعلنت شركة الطيران فتحها تحقيقا في الحادثة، وتعاونها مع السلطات المسؤولة لمعرفة أسباب الحريق