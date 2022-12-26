فصل موظفة حصلت على إجازة بداعي إصابة في الظهر ثم ظهرت ترقص على #تيك_توك

فقدت سيدة إسبانية وظيفتها، بعد أن نشرت مقاطع فيديو لها على حسابها الشخصية في تطبيق «تيك توك»، وهي تؤدي حركات راقصة، رغم حصولها على إجازة مرضية بداعي إصابتها في الظهر.

ووفقًا لموقع «odditycentral»، وافقت محكمة العدل العليا في منطقة قشتالة وليون، شمال غرب إسبانيا، على دعوى لفصل سيدة تُدعي «بيداد»، تعمل موظفة في شركة «سيمارك إيه سي»، لأنها كانت من المفترض أنها تعاني من آلام أسفل الظهر، لكن مقاطع الفيديو التي نشرتها أثبتت أنها مخادعة.

وذكرت المحكمة أن «الرقص والحركات التي نفذتها في الفيديو تتعارض مع أمراضها».

وأمضت «بيداد» ما يقرب من 9 أشهر في إجازة، بسبب آلام أسفل الظهر، وكانت تعمل في الشركة منذ عام 2006، لكن في نهاية يناير 2021، طلبت إجازة طويلة مدفوعة الأجر، مُدعية أنها مُصابة بمشاكل خطيرة في ظهرها.

واعترضت السيدة على قرار فصلها من قبل الشركة، لكنها لم تنجح حتى الآن فى جهودها لإلغاء القرار، بعد أن أيدت المحكمة الحكم الصادر، وانحازت لصاحب العمل.

وقال القاضي: «خلال 9 أشهر كانت فى إجازة بسبب آلام أسفل الظهر، لكنها نشرت العديد من مقاطع الفيديو، كانت خلالها ترقص وتؤدى حركات لا تتوافق مع مرضها».