السلطات الإيرانية تتخذ قرارا صادما بشأن أيقونة كرة القدم #علي_دائي

أمرت السلطات الإيرانية طائرة أثناء قيامها برحلة متجهة إلى دبي ، بالهبوط اليوم الاثنين ، وذلك لمنع أفراد أسرة أيقونة كرة القدم الإيرانية المنتقد للنظام علي دائي ، من مغادرة البلاد واتهامهم بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم ، نقلا عن وكالة أنباء إرنا الرسمية ، أنه تم إنزال زوجة وابنة دائي من رحلة ماهان إير بعد أمر الطائرة بالهبوط في جزيرة كيش بإيران (124 ميلا ) قبالة دبي . وكان منشأ الرحلة في طهران.

وأضافت بلومبرج أنه ردا على الاحتجاجات ضد القيادة الدينية للبلاد ، تعمل الجمهورية الاسلامية الآن على توسيع حملة القمع ضد المعارضين وهي التي بدأت في منتصف سبتمبر الماضي بسبب وفاة مهسا أميني /22 عاما/ أثناء احتجازها بأحد أقسام الشرطة.