دياز يكشف موقف كاريلو بعد الإصابة أمام #النصر

كشف الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال عن رأيه في مباراة النصر اليوم والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما.

وقال دياز عقب اللقاء :""كنا أفضل بكل شي في الشوط الأول ولكن في الثاني حدث لنا انخفاض في الجهد".

وتابع :"لسنا بأفضل حال من ناحية الإصابات والجاهزية التامة".

وواصل :"إصابة كاريلو في المفصل ونأمل ألا تكون كبيرة".

وأضاف :"كنا من الممكن أن نخرج فائزين اليوم ولكن حدث ما حدث".

وأكمل :"اضطررنا للدفاع أكثر من الهجوم في آخر اللحظات وهذا عكس طريقتنا وعادتنا وهذا يعود لعدم الجاهزية التامة لكثير من اللاعبين".

وواصل :"سنعطي الجرعات اللازمة للعودة اللازمة والتعافي للعب بشكلنا المعتاد".