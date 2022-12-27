بـ 186 مليون ريال.. إطلاق 5 #صناديق_وقفية لاستدامة #الجمعيات_الأهلية

وقعت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم، اتفاقية شراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية لدعم وتأسيس صناديق وقفية استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 186 مليون ريال، لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية وتعزيز دورها التنموي.

وتضمنت الاتفاقية تدشين 5 صناديق وقفية استثمارية، هي: صندوق جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وصندوق جمعيات الأيتام، صندوق جمعيات المنطقة الشرقية، صندوق جمعيات التوحد، وصندوق الجمعيات الصحية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الشركاء على التعاون في حشد الموارد للصناديق الاستثمارية الوقفية التخصصية والمناطقية ودعمها لتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز إسهامها في تنمية القطاع غير الربحي وإيجاد الممكنات التي تسهم في تفعيل دورها في المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار دعم وعمل الهيئة مع شركائها على تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية الأهلية من خلال توفير الممكنات المالية وتعزيز الشركات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتمكين الجمعيات الأهلية والارتقاء بالعمل الوقفي وتحقيق مستهدفاته الوطنية.