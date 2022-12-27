9 متسابقين في خامس الأشواط التمهيدية لمسابقة الهجيج بـ #مهرجان_الإبل

أقيم، اليوم الثلاثاء ، خامس الأشواط التمهيدية لمنافسات سباقات الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والتي تقام تحت شعار "همة طويق" بالصياهد الجنوبية.

وشهد الشوط منافسة 9 متسابقين في فئة (ج) لألوان "الوصفر والشغل والحبش "، لمسافة ١٨ كم تأهل منهم 5 مشاركين الحاصلين على أكبر عدد من النقاط، فيما تتنافس الإبل الحاصلة على مراكز متقدمة في مراحل الأشواط الإقصائية المقبلة، على أن تستكمل الأشواط التمهيدية لبقية الفئات خلال الأيام المقبلة.

وتضمّنت أشواط منافسة الهجيج في النسخة السابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 9 أشواط يتأهل من كل شوط 5 مشاركين الحاصلون على أكبر عدد من النقاط حصدتها لهم إبلهم المشارِكة.