الاتحاد السنغالى يجدد الثقة فى #آليو_سيسيه حتى 2024

حسم الاتحاد السنغالي لكرة القدم، مصير آليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب الأول، بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022 والخروج من دور الـ 16 على يد إنجلترا.

وحصد سيسيه بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب السنغال 2021 في بداية العام الجاري، بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب منتخب مصر.

وقال أوجستن سينجور رئيس الاتحاد السنغالي في تصريحات نقلتها شبكة "WiW Sport" : "نحن في مشروع رياضي، وأتوقع أن يكون سيسيه على رأس الجهاز الفني للسنغال في كأس أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار 2023".

وبالتالى سيواصل المدرب أليو سيسيه الإشراف على منتخب السنغال بحسب تصريحات رئيس الاتحاد وقوله :"لدينا مشروع مازال متواصلا وسيسيه سيقود المنتخب للحفاظ على اللقب القاري في النسخة المقبلة التي ستقام في الكوت ديفوار بداية 2023