استشاري نفسي يحذر من الضرب وطرد الأبناء من المنزل: يسبب هذا الأمر

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل، من مخاطر طرد الأبناء من المنزل، مؤكدا أن فكرة الطرد يجب ألا تكون موجودة بين الأسرة من الأساس.

وقال مشعل العقيل في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن معاقبة الأبناء بطردهم من المنزل لا يعدل سلوكهم، بل يترك ألم خاص لا ينساه الابن، ويفقده الأمان الداخلي.

وأضاف الاستشاري النفسي أن تربية الأبناء حالياً أصعب من التربية زمان بسبب الانفتاح ووسائل التواصل.

وطالب العقيل الأباء بالتخلي عن القلق الزائد، وعدم استخدام معايير الماضي من أجل احتواء مشاكل الأبناء بعد سن المراهقة.

وأكد استشاري الطب النفسي أنه يجب أن يتحلى الآباء بالمرونة والتساهل مع الابن المراهق في الأشياء التي لا يكون فيها ضرر، مع الاستماع له وعدم مقارنته بغيره والذي يعد من أهم أساليب احتواء الابن المراهق.

وتابع: "اعتذار الأب للابن عن حالات قسوة سابقة أو حالات ضرب يريح الطرفين، ويعالج الجروح السابقة"، مشيرا إلى أن عقاب الأبناء بالضرب يترك أثر نفسي على مستوى المشاعر بين الأب والأبن.

وقال العقيل: "الطفل المُسالم والمطيع بشكل مبالغ فيه يكون مراهق متمرد ومتذمر".