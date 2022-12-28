من بينها «منع الحمل».. #الغذاء_والدواء تحذر من شرب #اليانسون مع هذه الأدوية

شددت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة استخدام عشبة «اليانسون» بعد التأكد مدى تعارض استخدامها مع بعض الأدوية.

وبينت «الغذاء والدواء» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، اليوم، أن «اليانسون» قد يزيد من فعالية دواء «ديازيبام»، الذي يستخدم لعلاج القلق، ما يزيد من خطر الأعراض الجانبية لهذا الدواء.

وفي المقابل، قد يقلل «اليانسون» من فعالية الأدوية التالية: «فلوكيستين» الذي يستخدم كمضاد للاكتئاب، و«تاموكسيفين» الذي يستخدم في علاج سرطان الثدي، فضلاً عن أدوية منع الحمل التي تحتوي على هرمون «الإستروجين».

كما نبهت هيئة الغذاء والدواء إلى إمكانية معاناة بعض الأشخاص من حساسية تجاه «اليانسون»، ونباتات أخرى تنتمي إلى نفس عائلته مثل الكرفس والشمر والشبت والكزبرة.