الزراعة تكشف موقف توافر السلع الغذائية وحجم المخزون في أسواق المملكة #عاجل

عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، اجتماعها الدوري لاستعراض آخر تطورات وفرة السلع الغذائية محلياً، وأحجام المخزونات، وسير سلاسل الإمداد المحلية والخارجية.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الاجتماع: «أسواق المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية، مع استقرار في سلاسل الإمداد المحلية والخارجية، وهو ما يدعم المخزونات الاستراتيجية».

وثمن الوزير كافة الجهات الأعضاء في اللجنة، التي تعمل من خلال فريق الرصد المشترك على مدار الساعة، بالتنسيق مع القطاع الخاص، على متابعة استقرار ووفرة المعروض الغذائي من كافة السلع في أسواق المملكة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو وزارات: «المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة التجارة الخارجية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».