«تبدأ مساء اليوم».. #الدفاع المدني يوجه تنبيهاً جديداً بشأن #التقلبات_الجوية (فيديو) #عاجل

دعا متحدث الدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، جميع المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة والتقيد بالإرشادات خلال هطول الأمطار، بالتزامن مع حالة التقلبات الجوية المتوقعة على جميع مناطق المملكة، بدءاً من مساء اليوم الخميس.

وقال «الحمادي» في مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية»، اليوم: «ندعو المواطنين للتعاون والتقيد بالإرشادات والتعليمات، وأهمها الابتعاد عن بطون الأودية وتجمعات المياه، والبقاء في الأماكن الآمنة، ومتابعة وسائل الإعلام للتعرف على ما يطرأ حول هذه الحالة المناخية».

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بداية من مساء اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل.