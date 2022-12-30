فرنسا.. اعتقال شخصين هددا بتفجير محطة قطارات باريس قبل احتفالات أعياد الميلاد

اعتقلت الشرطة الفرنسية، مواطنا فرنسيا وآخر تونسيا عقب تهديدهما بتفجير محطة قطارات العاصمة باريس، قبل احتفالات أعياد الميلاد.

وقالت صحيفة "Le Figaro" الفرنسية، إن شخصين بلا مأوى اعتقلا وبحوزتهما 9 زجاجات غاز في مونبارناس بباريس، وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وأضافت الصحيفة: "تم اعتقال إريك وهو فرنسي يبلغ من العمر 51 عاما، وعبد الواحد 29 عاما ويدعي أنه ليبي لكن يبدو أنه تونسي، حوالي الساعة 7:45 صباحا من قبل الشرطة وهم يصرخون بأنهم سيفجرون كل شيء من حولهم".

وتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة حيث كررا نفس التهديدات، وكان أحدهما في حالة سكر شديد، وعثرت الشرطة في حقيبتهم على تسع أسطوانات غاز ممتلئة لكنها "غير ضارة".