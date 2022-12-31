حساب_المواطن يوضح الحالات التي لا يُسمح فيها بتقديم #اعتراض #عاجل

حدد حساب المواطن ، بعض الحالات التي لا يُسمح فيها تقديم اعتراض بعد ظهور نتائج الاهلية التي قام المستفيد بالتقديم عليها.

وأوضح حساب المواطن، أن تقديم الاعتراض يكون بعد مرور أسبوع من يوم ظهور الأهلية، وتتم مراجعة طلبات الاعتراض في فترة ثلاثة أشهر.

وأوضح حساب المواطن "يجب التأكد أنه في حال قبول طلب الاعتراض سوف يُصرف للمواطن مبلغ تعويضي من الدفعة السابقة، ويتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إلى الحسابات البنكية للمواطنين".

حالات لا يمكن تقديم الاعتراض

وقال برنامج حساب المواطن أنه في حال وجود مستندات مرفقة تحت الإجراء لا يمكن تقديم اعتراض، وجاء ذلك في تعريدة على الحساب الرسمي للبرنامج على موقع تويتر، رداً من خدمة العملاء على أحد المستفيدين،رد حساب المواطن قائلاً لا يمكن تقديم اعتراض إلى أن يتم الرد على المستندات، وفي حال تم إرفاق مستند يجب الانتظار حتى يقوم البرنامج بالرد عليه، سواء بالقبول أو الرفض في أقرب وقت، كما يمكن معرفة حالة المستند من خلال حسابك والدخول إلى “نفاصيل الطلب، إدارة المرفقات”.

ويمكن تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بعد أسبوع واحد من صدور الاهلية، ويجب الإنتظار حتى ثلاثة أشهر لكي يتم قبول الاعتراض، ومن أجل تقديم اعتراض مع إرفاق المستندات يجب إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الرابط المباشر لموقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة كلمة المرور الخاصة بحسابك.

تسجيل الاعتراض مع ذكر سبب تقديم الاعتراض.

بعد ذلك الضغط على أيقونة حفظ.

إجراءات ظهور حالة الاهلية غير مؤهل

يجب على المستفيدين تقديم الاعتراض في مدة أقصاها 90 يوم من ظهور الأهلية، كما يجب الإلتزام بالشروط المحددة من قبل برنامج حساب المواطن، والإجراءات المُتبعة في حال ظهور نتائج الأهلية غير مؤهل هي:

التوجه إلى برنامج حساب المواطن.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة كلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

معرفة أسباب عدم الاستحقاق وظهور النتيجة “غير مؤهل” سواء كان السبب تحديث البيانات أو استكمال الوثائق.

إتباع باقي الخطوات التي يطلبها الموقع ومن ثم الضغط على حفظ.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن