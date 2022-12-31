النفط يسجل مكاسب للعام الثاني على التوالي بعد تقلبات شديدة في 2022

تقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.

خام برنت في آخر جلسات 2022

وارتفع خام برنت في آخر جلسات التداول للعام أمس الجمعة بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي حوالي 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل.

الخام الأميركي

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار أي 2.4%.

النفط يرتفع 10% خلال 2022

وبالنسبة للعام بأكمله ارتفع برنت حوالي 10% بعدما قفز 50% في 2021. وارتفع الخام الأميركي حوالي 7% في 2022 بعدما زاد 55% العام الماضي.

الخام الأميركي في 2022

وهبط خاما القياس بشدة في 2020 بعدما قلصت جائحة "كوفيد-19" الطلب على الوقود.

ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون الحذر في ظل زيادة أسعار الفائدة والركود المحتمل.