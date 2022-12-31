«تصل إلى الوفاة».. تحذير جديد من #الصحة بشأن مضاعفات «إنفلونزا الأطفال» #عاجل

حذرت وزارة الصحة من خطورة «الإنفلونزا الموسمية» على الأطفال، مشيرة إلى أن هذا المرض يصيب الأطفال بمجموعة من المضاعفات الخطيرة، ما يستلزم سرعة أن تحجز لطفلك موعداً لأخذ اللقاح المضاد لهذا الفيروس، من أجل الحفاظ على سلامته.

وأوضحت «الصحة» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، اليوم، أن هذه المضاعفات تتمثل في: مشاكل الجيوب الأنفية، ونوبات احتدام الربو، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، التهابات الأذن.

ونبهت الوزارة إلى أنه في حالات نادرة يمكن أن تؤدي مضاعفات «الإنفلونزا» إلى الوفاة.