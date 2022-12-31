«عليه جِن ولازم يتعمله جنازة».. أسرة مصرية تدعي وفاة ابنها لعلاجه من «مس شيطاني»

زيفت أسرة ريفية في إحدى قرى محافظة الشرقية المصرية وفاة ابنهم البالغ من العمر 15 عاماً، بعد أن نجح «دجال» في إقناعهم بضرورة أن «يعملوله جنازة» للشفاء من «مس شيطاني».

وأدعت أسرة من قرية «بحر البقر 8» التابعة لمدينة الصالحية في محافظة الشرقية، الأربعاء الماضي، وفاة ابنهم «السيد» البالغ من العمر 15 عاماً، وأذاعوا الخبر بين أهالي القرية والقرىة المجاورة، مشيرين إلى أن الجنازة ستكون في العاشرة من صباح اليوم التالي الخميس.

وتجمع الأهالي أمام منزل الشاب لتقديم العزاء، ليفاجئوا بخروج أحد الأهالي من منزل الشاب، الذي لم يكن يعاني من أي أمراض، ويقول لهم: «الله أكبر الواد عايش»، قبل أن يدعي واحد من أفراد أسرة الشاب أنه «كان عنده غيبوبة وفاق منها».

وظل المهنئون يتوافدون على منزل الشاب لمدة يومين، لتقديم التهاني لاسرته، حتى كشف جار للأسرة السر المخفي، مؤكداً أن ما حدث لم يكن صدفة، لكنه مُدبر ومتفق عليه بين أسرة الشاب و«دجال»، وفق وسائل إعلام مصرية.

وقال الجار إن الشاب كان يعاني من مرض نفسي، فاستعانت أسرته بـ«دجال»، الذي أخبرهم بأن ابنهم «يعاني من مس شيطاني ومن الجن»، وأنه «قتل جن على هيئة ثعبان.. ولازم تعملوله جنازة».