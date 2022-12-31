الطائي يصافح جمهوره بالأربعة أمام الباطن

اسامه الطريفي - الوئام

تغلب نادي الطائي مساء اليوم على ضيفه نادي الباطن بنتيجة تعتبر الأعلى في مباريات الطائي هذا الموسم 4 - 0 وذلك في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل،ضمن منافسات دوري روشن السعودي من الجولة ( 11 ).

سجل للطائي الهدف الأول اللاعب قوميز دينير في الدقيقة " 4 " من زمن الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وفي الشوط الثاني عاد الطائي ليسجل الهدف الثاني، عن طريق الاعب ألفا سيميدو، في الدقيقة 52 ، وبعدها ب 3 دقائق أحرز مبينزا الهدف الثالث ، وفي الدقيقة "66 " سجل اللاعب الجزائري أمير سعيود الهدف الرابع والأخير في المباراة لتنتهي المباراة بنتيجة 4 -0 ، ليرتفع رصيد الطائي النقطي إلى 18 نقطة في المركز السادس في سلم ترتيب الدوري .