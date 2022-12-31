إيفرتون يفرض التعادل على #مانشستر_سيتي في #الدوري_الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، نتيجة مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون والتي أقيمت اليوم في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وحاول السيتي أن يعزز تقدمه بتسديدة قوية عن طريق بيرناردو سيلفا ولكن تمر الكرة بجوار القائم، فضلا عن محاولات رياض محرز من العمق، ولكن دون جدوى في ظل دفاع قوي لفريق إيفرتون.

الدقيقة 25، شهدت تسجيل هالاند هدف الشوط الأول الوحيد، بعد تمريرة من رياض محرز، حيث تابعها هالاند بتسديدة قوية سكنت الكرة من خلالها الشباك، ليتقدم السيتي بهدف دون رد.

وحاول جون ستونز أن يسجل عن طريق رأسية ولكن ردت الكرة من القائم الأيسر، ليفشل السيتي في تعزيز التقدم وينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 64 سجل ديماراي جراي هدف التعادل لصالح إيفرتون، بعد تسديدة رائعة من ديماراي جراي لاعب فريق إيفرتون من يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وكثف السيتي هجومه بحثا عن تسجيل الهدف الثاني، حيث كاد السيتي أن يسجل عن طريق تسديدة قوية من كيفين دي بروين، ولكن حارس مرمى إيفرتون يتصدى بنجاح، ليمنع دي بروين من تسجيل الهدف الثاني.

واحتسب الحكم 11 دقيقة وقت بدل ضائع، حاول خلالهم السيتي أن يسجل الهدف الثاني ولكن دون جدوى وسط دفاع قوي من جانب إيفرتون لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف مقابل هدف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 36 في وصافة جدول الترتيب، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 15 في المركز السادس عشر.