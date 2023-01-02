“ابقوا في الملاجئ”.. قصف روسي عنيف على “#كييف” يُسفر عن قتلى ومصابين

مع ساعات الصباح المبكر اليوم الأثنين، قصف الجيش الروسي عدد من المدن الأوكرانية حيث تتمركز قوات كييف ومخازن أسلحة الجيش.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو اليوم، إن حطام طائرة مسيرة سقط على المنطقة الشمالية الشرقية بالعاصمة ، ما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما نُقل إلى مستشفى في حي ديسنيانسكي في كييف بعد أن سقط حطام المسيرة على طريق وألحق أضرارا بأحد المباني.

وواصلت روسيا قصف كييف لليوم الثاني على التوالي بعد إطلاق وابل من الصواريخ على العاصمة ليلة رأس السنة وفي اليوم الأول من العام الجديد.

وقالت القيادة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في شرق البلاد، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد فوق منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية "حالة التأهب القصوى".، فيما أفادت الإدارة العسكرية المحلية للعاصمة عبر "تليجرام" فجراً، أن كل خدمات الطوارئ باتت في طريقها إلى مكان القصف، مطالبة السكان بالبقاء في الملاجئ.