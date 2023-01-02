تعليق_الدراسة في جميع مدارس #حائل ومحافظة #المهد.. غداً

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل تعليق الدراسة الحضورية، غداً الثلاثاء، في جميع مدارس المنطقة.

وأوضحت «تعليم حائل» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن الدراسة ستكون عبر منصة «مدرستي» للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

كذلك أعلنت إدارة تعليم محافظة المهد في المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس المحافظة، غداً، على أن يكون الدوام الدراسي في هذا اليوم عن بُعد عبر «منصة مدرستي»، وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.