الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ستة أشهر اليوم وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

العقود الفورية للذهب

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8 في المائة إلى 1838.69 دولار للأوقية الساعة 02:57 بتوقيت جرينتش.

العقود الآجلة للذهب

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة واحد في المائة إلى 1843.90 دولار.

مؤشر الدولار

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

المعادن النفيسة

وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1 في المائة إلى 24.25 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 1077.98 دولار بينما نزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1792.21 دولار.