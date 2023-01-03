«يا ريت ما نزعلوش ولا نخلوه يطفش».. خبير يكشف كيفية استعادة ما دُفع في #رونالدو (فيديو) #عاجل

رأى الدكتور حافظ المدلج، الخبير في الاستثمار الرياضي، إن قيمة صفقة انضمام النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، يمكن إعادتها عبر قنوات تسويقية وأذرع استثمارية متعددة.

وقال «المدلج» تعليقاً على حفل تقديم النصر لـ«رونالدو» على ملعب «مرسول بارك»، اليوم: «هذه أول مرة يتم فيها تقديم لاعب على ملعب، لأن رونالدو يستحق ذلك، فمن الظلم تقديم لاعب بحجمه في مباراة أو من خلال المركز الإعلامي في النادي كغيره من اللاعبين».

وأضاف خلال استضافته في قناة «العربية»: «كنت اتمنى تقديم رونالدو في استاد الملك فهد، لأن ذلك كان سيضمن حضور 70 ألف متفرج لمراسم تقديم اللاعب، لكن في الوقت ذاته، ربط اللاعب بالنادي ومقره وملعبه له أبعاده لدى مسؤولي نادي النصر».

وشدد على أن الملعب الذي دُفع في النجم البرتغالي كبير للغاية، ويصل على 500 مليون يورو، أي بما يعادل 2 مليار ريال رواتب، ويمكن استعادتها من خلال قنوات تسويقية وأذرع استثمارية متعددة.

وأضاف: «هناك عائد معنوي كبير أيضاً، عندما يظهر لاعب بمثل هذا الحجم في زيارات إلى العلا والدرعية وموسم الرياض وغيره من المواسم الأخرى المقبلة»، مشيراً إلى أن «الدون» يحصل على 2 مليون دولار مقابل «البوست» الواحد الذي يكتبه على حساباته الرسمية.

واختتم بقوله: «نحن حالياً في عين العالم كله، لذا من الضروري أن نتعامل معه بحرص، ولا نزعله ولا نضغط عليه بطريقة تجعله (يطفش)، خاصة في ظل موقفه الأخير مع مانشستر يونايتد، وكون ردود فعله غير مضمونة».