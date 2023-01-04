طفل يُلقي نقوداً على راقصة في ملهى بالعراق.. والشرطة تبحث عنه (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، لطفل عراقي يبلغ نحو 10 سنوات، وهو يلقي النقود على راقصة في أحد النوادي الليلية، ما أثار موجة عارمة من السخط والغضب في البلاد، أدت إلى فتح تحقيق رسمي.

ووجه مدير الشرطة المجتمعية في العراق، العميد غالب العطية، بالتحري عن الطفل والملهى الذي وقعت فيه الحادثة، التي وصفها كثيرون بأنها «انتهاك صارخ لحقوق الأطفال».

وتبين أن الملهى يقع في عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، حيث أغلقت السلطات الأمنية فيها النادي الليلي، على خلفية سماحه لهذا الطفل بالدخول إليه.

واعتبر ناشطو الدفاع عن حقوق الطفل ومنع استغلاله هذه الواقعة إشارة خطيرة إلى أن ابتذال قيم الطفولة قد بلغ حد السماح لصغار بعمر الورود بالتواجد في ملاه ليلية صاخبة.

وطالب النشطاء الجهات المعنية بوضع حد لمثل هذه التجاوزات ضد أطفال العراق، ومعاقبة المتورطين في ارتكابها، ومحاسبة ذويهم على التقصير والإهمال.