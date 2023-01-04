اتحاد كرة القدم يعتمد مشاركة أندية #دوري_روشن في الدوري الرديف الموسم المقبل #عاجل

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة كافة أندية دوري روشن للمحترفين في دوري الرديف اعتبارًا من الموسم المقبل 2023-2024.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بناءً على الدراسة الفنية التي رفعها المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت للدوري الرديف في نسخته الأولى للموسم الحالي 2022-2023 والذي يشهد مشاركة 7 أندية من دوري روشن للمحترفين، على أن يتم التنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين والأندية على الآلية التي سيتم اعتمادها لإقامة الدوري.

ولفت الاتحاد السعودي إلى أن القرار يأتي مرتبطًا بالسماح للأندية المشاركة في دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل بتسجيل 8 لاعبين غير محليين في الفريق، الأمر الذي سيتيح لبقية عناصر الفريق غير الأساسيين المشاركة في دوري الرديف وزيادة دقائق مشاركتهم خلال الموسم.