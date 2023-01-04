بشار_الأسد يستقبل عبدالله بن زايد.. لقاء لـ “تطوير العلاقات”

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، وبحث معه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الرئيس الأسد بحث مع عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، سوريا والإمارات.

وذكرت الوكالة أن بشار الأسد ناقش مع عبدالله بن زايد آل نهيان أطر التعاون القائم بين الدولتين في العديد من المجالات، ومدى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.

في السياق ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ، أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهما لسوريا وشعبها مزيداً من الاستقرار والتقدم والازدهار.

وحمّل الرئيس بشار الأسد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من الازدهار والتطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا وسبل تعزيزها وتنميتها من خلال التعاون المشترك على كافة المستويات وفي مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، على حد تعبير (وام).