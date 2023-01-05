“#حساب_المواطن”: 4 خطوات يجب اتباعها حال طرأ أى تغيير في بيانات المستفيد  

كشف برنامج "حساب المواطن" عن 4 خطوات ينبغي على المستفيد القيام بها حال حدوث أي تغيير في بياناته المسجلة بالبرنامج، لمنع وقف الدعم.

وأكد" حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد، يجب عليه التوجه إلى حسابه وبشكل فوري، وذلك عن طريق:

1 – أيقونة تفاصيل الطلب.

2 – الدخول على الإفصاح عن الدخل.

3 – تغيير الحالة الوظيفية إلى موظف من قطاع «خاص أو حكومي» حسب المصدر.

4 – اختيار نوع الدخل «راتب شهري» ومصدر الدخل حسب المصدر والضغط على أيقونة «حفظ».